Тестовые задания к ТК Грибоедов «Горе от ума».Помогите сделать 8. Когда раскрывается Софье правда об отношении к ней Молчалина? 9. Что не нравится Софье в Чацком? 10. Что волнует больше всего Фамусова в конце комедии: а) зам...

Литература

Тестовые задания к ТК Грибоедов «Горе от ума».Помогите сделать 8. Когда раскрывается Софье правда об отношении к ней Молчалина? 9. Что не нравится Софье в Чацком? 10. Что волнует больше всего Фамусова в конце комедии: а) замужество Софьи, её счастье, б) достаток, состояние, в) общественное мнение, г) отъезд Чацкого? 11. Кто из героев комедии представляет "век нынешний", кто - "век минувший"? 12. Кому из героев принадлежат слова: "А судьи кто?" 13. Сколько времени отсутствовал Чацкий? 14. С какого момента начинается завязка действия комедии? 15. В классическом произведении герой, выражающий авторскую позицию, называется резонёр. Кого из героев комедии "Горе от ума" можно назвать резонёром? 16. Приведите примеры выражений из комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума", ставшие афоризмами, пословицами, поговорками. 16. Что хочет сказать Чацкий словами: "Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет два. ...Дома новы, но предрассудки стары."? Задания на проверку знаний текста 1. Правильно соотнесите литературные направления и характерные для них черты, проявившиеся в комедии «Горе от ума» 1) классицизм, 2) романтизм, 3) реализм А) главный герой: одинок и не понят окружающими; противостоит обществу; речь насыщена трагическим пафосом; мотив изгнанничества; Б) социальная и психологическая типизация; индивидуализация героев; отсутствие однозначности в образах героев комедии; «порок не показан, добродетель не торжествует»; в произведении присутствует более двадцати действующих лиц; В) единство места, времени и действия произведения; амплуа; принцип говорящих фамилий. 2. Кому из героев комедии принадлежат следующие высказывания, ставшие афоризмами: 1. «Свежо предание, да верится с трудом…» А) Софья 2. «А судьи кто?» Б) Чацкий 3. «Дома новы, но предрассудки стары…» В) Молчалин 4. «Счастливые часов не наблюдают…» Г) Фамусов 5. «Учились бы, на старших глядя…» Д) Скалозуб 6. «Служить бы рад, прислуживаться тошно…» 3. А.С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека…». Кого имел в виду писатель? 1) Фамусова 2) Молчалина 3) Чацкого 4. В течение какого времени происходит действие в произведении: 1) 1 день 2) 2 дня 3) 3 дня 5. Сколько времени отсутствовал в Москве Чацкий: 1) 3 месяца 2) 3 года 3) 5 лет 6. Кого Фамусов считает хорошим женихом для Софьи: 1) образованного человека, который «славно пишет, переводит…», 2) человека, которого «способностями Бог не наградил», но «дал сердце доброе…», 3) человек, который «и знаков тьму отличья нахватал, не по летам и чин завидный». 7. О ком говорит Лиза: «и золотой мешок, и метит в генералы…» 1) о Чацком 2) о Скалозубе 3) о Молчалине 8. Кому из героев принадлежат слова: «В мои лета не должно сметь свои суждения иметь…»: 1) Репетилову 2) Горичу 3) Молчалину9. Кто говорит о себе: «При мне служащие чужие очень редки; все сестрины, свояченицы детки»:1) Скалозуб 2) Фамусов 3) Молчалин 10. Кто пускает слух о сумасшествии Чацкого: 1) Софья 2) Фамусов 3) Молчалин 11. Кому принадлежат слова: «Ученье – вот чума, ученость – вот причина»: 1) Фамусову 2) Молчалину 3) Скалозубу 12. Какими талантами обладает Молчалин:1) честность и трудолюбие 2) умеренность и аккуратность 3) гордость и честолюбие 13. Выражение «Злые языки страшнее пистолета» принадлежит:1) Чацкому 2) Молчалину 3) Лизе 14. Определите автора высказывания: «Там будут лишь учить по-нашему: раз, два, А книги сохранят так: для больших оказий…»: 1) Скалозуб 2) Фамусов 3) Молчалин 15. Жанровое своеобразие произведения А.С.Грибоедова выражено в определении жанра: 1) Трагикомедии 2) Трагедии 3) Комедии Тест А 1. Каково авторское определение жанра пьесы «Горе от ума»? 1) комедия 2) трагедия 3) драма 4) водевиль. А 2. Чацкий и Софья обсуждают проблему отношения: 1) к государственной службе 2) к морали и долгу 3) к любви 4) к родным местам и чужбине. А 3. Приведённый выше диалог Чацкого с Софьей происходит: 1) в эпилоге пьесы 3) в самом начале пьесы, в доме Фамусова; 2) в середине пьесы во время бала 4) сразу же после приезда Чацкого в доме Фамусова

Автор: Гость