579( 2 ) не могу решить помогите
Математика
579( 2 ) не могу решить помогите
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1) 1 3 5 7 15 21 35 2) 1 2 5 10 13 26 65
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