Помогите пожалуйста (( Circle the correct options.

Английский язык
Помогите пожалуйста (( Circle the correct options.
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Автор: Гость
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Гость:
Depends, is leaving, has got, are, have never been, 'll win
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