Какой из художественных приёмов является основным в былинах? а)инверсия б)олицетворение в)гипербола г)оксюморон
Литература
Какой из художественных приёмов является основным в былинах? а)инверсия б)олицетворение в)гипербола г)оксюморон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)гипербола Гипербола главный художественный прием в былине.Использовался для Изображения(Силы богатыря,устрашающего крика врага,необычайной битвы...) Ответ:в
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Русский язык
Окружающий мир
Русский язык