Какой из художественных приёмов является основным в былинах? а)инверсия б)олицетворение в)гипербола г)оксюморон

Литература

Какой из художественных приёмов является основным в былинах? а)инверсия б)олицетворение в)гипербола г)оксюморон

Автор: Гость