Какой из художественных приёмов является основным в былинах? а)инверсия б)олицетворение в)гипербола г)оксюморон

Литература
Какой из художественных приёмов является основным в былинах? а)инверсия б)олицетворение в)гипербола г)оксюморон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)гипербола Гипербола главный художественный прием в былине.Использовался для Изображения(Силы богатыря,устрашающего крика врага,необычайной битвы...) Ответ:в
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