Сочинение как я провел один день с родителями

Гость: Гость:

Мои родители жили (напиши любой город).А я (напиши любой город)Мы с родителями не виделись, я очень по ним соскучилась.Я решила их навестить.Когда я приехала к ним они ждали меня.Я их увидела и побежала к ним.У меня шли слёзы от счастья.Мы пошли домой.Мамочка накормила меня.Я привезла маме много украшений.Мама обнела меня и сказала спасибо.Я улыбнулась. Прошол час.Мама сказала мне одеваться,я спросила куда?Мама ответила:гулять будем веть надо провести с тобой день.Мы пошли в кино.Купили попкорн и стали смотреть.Когда кино кончилось мы пошли в парк.Там я каталась на поездах,прокатилась на чёртовом колесе.Мы пошли на ботут.Там я прыгала 30 минут.Я очень устала и мы пошли в кафе.Там мы хорошо поели.Настал вечер.Ив пошли к фпнтану и стали фоткаться.Потом мы поехали домой.На следующий день я уже уежала.Когда родители пошли спать.Я стала делать им открытку.Рано утром я положила это открытку на тумбочку.Я уехала.Родители взяли эту открытку.И они плакали от счастья.