Масса кислорода необходимая для полного сжигания 0,5 моль угля
Химия
Масса кислорода необходимая для полного сжигания 0,5 моль угля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Решение n(CH4)=5 моль СH4 +O2=CO2 +2H2 n(O2)=5 моль Найти m(O2)=m*M=5*32=160г V(CO2)-? n(CO2)=2 моль m(O2)-? V(CO2)=n*Vm=2*22,4=44,8 дм3 Ответ V(CO2)=44,8 дм3 m(O2)=160 г
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