100 баллов кто решит задание!!!!!!!!!!!

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100 баллов кто решит задание!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема : медведь Заголовок : Знакомый медведь , в нем 2 смысловых части, они не совпадают с обзацами , это текст , т.к. предложения связаны по смыслу и грамматически , имеют общую тему
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