Напишите Эссе:1)расскажите о том,что произвело на вас очень сильное впечатление и ??адолго осталось в памяти Срочноооо!)

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Евгения Прайс "Мария". .На мой взгляд, этот роман очень точно и правдоподобно раскрывает женскую душу. Его сюжет для читателя, любящего правду жизни . Книга начинается описанием красивой и кажется вечной любви, но как же бывает, непредсказуема судьба! После гибели мужа жизнь Марии потеряла смысл, и казалось уже ничто не способно сделать ее счастливой. Но автор правдоподобно раскрыл ее дальнейшую судьбу, показав читателю, что, несмотря на преданную любовь, судьба жестко подчинила Марию себе, заставив ее снова выйти замуж. Кроме того, что эта книга о любви, здесь еще очень ярко отображены тайны женской души. В глубоком внутреннем мире Марии царят не только любовь и страдания . Здесь также есть место амбициям и гордости ,которые переплелись с боязнью потерять свое место в обществе. .утратить уважение окружающих все то толкает Марию на совершение поступков. которые со стороны выглядят благородно, но читателю заметно , что на самом деле зачастую женщиной руководит гордость и даже некоторое высокомерие. Очень тонко автором подмечен тот факт, что героиня хоть и помогла множеству младенцев появится на свет, сама она так и не испытала радость материнства. Сознание того, что остаток дней ей придется прожить в одиночестве толкает ее на замужество с человеком гораздо моложе себя. Воспоминание о горькой потере двух мужей терзают ее душу, и только мысль о том, что она уйдет из жизни гораздо раньше своего молодого мужа, придает ей сил жить дальше Общество осуждает третий брак Марии и отворачивается от нее. Но читатель посвященный в во все горести ее жизни вряд ли способен осудить подобный выбор, ведь несмотря ни на что это невероятно сильная женщина , умеющая противостоять ударам судьбы. Мне показалось, что в довершение ко всему автор хотела очень тонко подчеркнуть религиозную линию в сюжете. Здесь и имя Мария, и то ощущение помощи свыше, которое она так явно ощущает, помогая детям появляется на свет. Но создается впечатление, что эта Сила по жизни сопровождающая, не может в полной мере наполнить сердце Марии. Поскольку женщина сама противится этому, считая себя несчастной. И тогда в ее жизнь входит юноша, к которому она испытывает материнские чувства. Он направляет мысли женщины к религии и постепенно Мария понимает, что уже давно стремится открыть свою душу Богу и именно к этому она шла всю свою жизнь. И вот к концу жизни потеряв практически все, что нажила своим трудом и пережив разлуку с третьим мужем, ее опорой становится только этот юноша, открывающий ей путь в вечным Истинам. .Мария понимает, что потеряв все она обрела главное- душевную гармонию и умирает счастливой.