Основная мысль произведения 《Тучи》Лермонтов

Литература
Основная мысль произведения 《Тучи》Лермонтов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная мысль тучи как небесные странники  Лермонтов  хочет сказать что он как и  тучи одинокий и странник  тучи одинокий и странник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Допиши сложные слова. Человек низкого роста (какой?)______.Человек со слабой волей (какой?)_______. Человек, который любит узнавать новое, (какой?)...
Ответить
Математика
Здравствуйте! Пожалуйста помагите. На праздничном вечере устроили кукольное представление. Наряд для Петрушки сшит из 11-ых 15-ых м синего ситца и ...
Ответить
Физика
Мяч бросили с горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту. Минимальна?? скорость мяча во время полета была равна: 7м/с, а максимальная —...
Ответить
Математика
Help помогите решить пример в баллов будет 15 ток 120. убирите 2 и 0 я пробовал не получи??ось
Ответить
Русский язык
Напишите Эссе:1)расскажите о том,что произвело на вас очень сильное впечатление и ??адолго осталось в памяти Срочноооо!)
Ответить