Здравствуйте! Пожалуйста помагите. На праздничном вечере устроили кукольное представление. Наряд для Петрушки сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15 м ситца в горошек. Из двенадцатой части всей этой ткани сшили колпак, а из осталь...

Математика
Здравствуйте! Пожалуйста помагите. На праздничном вечере устроили кукольное представление. Наряд для Петрушки сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15 м ситца в горошек. Из двенадцатой части всей этой ткани сшили колпак, а из остальной ткани - рубаху. Сколько м ткани понадобилось для колпак и сколько для рубахи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/15 + 4/15 = 1 1/12 м для колпака, 11/12 м для рубашки.
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