Здравствуйте! Пожалуйста помагите. На праздничном вечере устроили кукольное представление. Наряд для Петрушки сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15 м ситца в горошек. Из двенадцатой части всей этой ткани сшили колпак, а из осталь...

Математика

Здравствуйте! Пожалуйста помагите. На праздничном вечере устроили кукольное представление. Наряд для Петрушки сшит из 11/15 м синего ситца и 4/15 м ситца в горошек. Из двенадцатой части всей этой ткани сшили колпак, а из остальной ткани - рубаху. Сколько м ткани понадобилось для колпак и сколько для рубахи?

Автор: Гость