Мяч бросили с горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту. Минимальна?? скорость мяча во время полета была равна: 7м/с, а максимальная — 10м/с. Через какой промежуток времени мяч упадет на землю? Ответ округлите до д...

Физика

Мяч бросили с горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту. Минимальна?? скорость мяча во время полета была равна: 7м/с, а максимальная — 10м/с. Через какой промежуток времени мяч упадет на землю? Ответ округлите до десятых

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