Мяч бросили с горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту. Минимальна?? скорость мяча во время полета была равна: 7м/с, а максимальная — 10м/с. Через какой промежуток времени мяч упадет на землю? Ответ округлите до д...
Физика
Мяч бросили с горизонтальной поверхности земли под углом к горизонту. Минимальна?? скорость мяча во время полета была равна: 7м/с, а максимальная — 10м/с. Через какой промежуток времени мяч упадет на землю? Ответ округлите до десятых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость мяча минимальна в верхней точке траектории и равна горизонтальной компоненты, неизменной в течение всего полета: Vmin = v0 cosα скорость мяча максимальна в начальный и конечный моменты времени и равна Vmax = v0 значит, cosα = 7/10 = 0.7 время полета мяча t = (2 v0 sinα)/g = (2 v0 √(1 - 0.7²))/g t = 2*sqrt(1-0.7^(2)) ≈ 1.4 с
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