Помогите решить у меня много занятий вне класных помогите

Гость: Гость:

1) Долго сидел, но ничего не высидел. 2) Много читает, а дела не знает. 3) Зимой и летом одним цветом. 4) Людей слушай, а свой ум имей. 5) Ум и разум надоумят сразу. 6) Чужого не хватай и своего не бросай.