5 придложений кос кас
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5 придложений кос кас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). Я касаюсь пола пальцами . 2).Я загорела за лето . 3).Дед Иван косил сено . 4).Петр думал касаться ли этой собаки? 5).Лиза тебя это не касается .
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