Памогите решить задачу 1 рабочий изготовил 12 деталей а другой 18 таких же деталий в??орой рабочий потратил на 10 м больше чем первый сколько всего минут потратил каждый рабочий.
Математика
Памогите решить задачу 1 рабочий изготовил 12 деталей а другой 18 таких же деталий в??орой рабочий потратил на 10 м больше чем первый сколько всего минут потратил каждый рабочий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30•12=360(дет)-изготовил первый рабочий 2) 30+30=60(мин)-время потрачено вторым рабочем 3) 60•12=720(дет)-изготовил второй рабочий Ответ: 60 минут потратил второй рабочий или 12-х 18-х+30 получаем уравнение 12 (х+30)=18х 12х +360=18х 6х=360 х=60 первый потратил 60 минут второй 90
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