Памогите решить задачу 1 рабочий изготовил 12 деталей а другой 18 таких же деталий в??орой рабочий потратил на 10 м больше чем первый сколько всего минут потратил каждый рабочий.

Математика

Памогите решить задачу 1 рабочий изготовил 12 деталей а другой 18 таких же деталий в??орой рабочий потратил на 10 м больше чем первый сколько всего минут потратил каждый рабочий.

Автор: Гость