Помогите с графами по ИКТ. 2) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А...
Информатика
Помогите с графами по ИКТ. 2) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город З?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 путей: АБДЕЗ АБВДЕЗ АБВЕЗ АБВЗ АБВЖЗ АВДЕЗ АВЕЗ АВЗ АВЖЗ АГЖЗ АГВДЕЗ АГВЕЗ АГВЗ АГВЖЗ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Русский язык упражнение 89 1) прочитайте словосочетания. В каких случаях в скобках стоят приставки, а в каких-предлоги? Чем различается их написа...
Математика
Русский язык