Помогите с графами по ИКТ. 2) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А...

Информатика
Помогите с графами по ИКТ. 2) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город З?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 путей: АБДЕЗ АБВДЕЗ АБВЕЗ АБВЗ АБВЖЗ АВДЕЗ АВЕЗ АВЗ АВЖЗ АГЖЗ АГВДЕЗ АГВЕЗ АГВЗ АГВЖЗ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Зауыт аттары маган керек
Ответить
Русский язык
Русский язык упражнение 89 1) прочитайте словосочетания. В каких случаях в скобках стоят приставки, а в каких-предлоги? Чем различается их написа...
Ответить
Математика
Как подчеркнуть четное чилсо
Ответить
Математика
Переведите 3 кубических метра в кубичнские дециметры плииииииз. срочно!!
Ответить
Русский язык
Шёлк, проверочное слово- шелковистый
Ответить