У Васи есть восемь наборов открыток по 7 штук в каждом у Коли на 18 открыток меньше Сколько всего открыток У Васи и у Коли?
Математика
У Васи есть восемь наборов открыток по 7 штук в каждом у Коли на 18 открыток меньше Сколько всего открыток У Васи и у Коли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 94 открыток 7 умножить на 8=56 56-18=38 38+56=94 все легко и просто
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