У Васи есть восемь наборов открыток по 7 штук в каждом у Коли на 18 открыток меньше Сколько всего открыток У Васи и у Коли?

Математика

У Васи есть восемь наборов открыток по 7 штук в каждом у Коли на 18 открыток меньше Сколько всего открыток У Васи и у Коли?

Автор: Гость