Помогите пожалуйста упр 432

Русский язык
Помогите пожалуйста упр 432
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
МалЕнький,жЕлтый,бегаЕт,передО,мОи,у неГо,ииц-яиц,свОими
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