Помогите пожалуйста уравнения
Математика
Помогите пожалуйста уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чо серьёзно такие лёгкие уравнение для 1 класса ладно решу 30+7=37. 42-2=40. 33-3=30
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