Помогите пожалуйста! в лыжных соревнованиях приняло участие 100 человек, причем ч??сло женщин составило 9/16 от числа мужчин. Сколько мужчин приняло участие в соревновании? Сколько женщин приняло участие в соревнованиях? Ск...

Математика

Помогите пожалуйста! в лыжных соревнованиях приняло участие 100 человек, причем ч??сло женщин составило 9/16 от числа мужчин. Сколько мужчин приняло участие в соревновании? Сколько женщин приняло участие в соревнованиях? Сколько времени прошло со старта первого спортсмена , до старта последнего? Сколько времени прошло со старта первой спортсменки до старта последней?

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