Помогите пожалуйста, выделите целую часть из дробей 19/6,59/14,8042/1000.
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Помогите пожалуйста, выделите целую часть из дробей 19/6,59/14,8042/1000.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19/6=3_1/6; 59/14=4_3/14; 8042/1000=8_42/1000; P.S.: _ это разделение мд целой и дробной частью.
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