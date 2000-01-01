Помогите пожалуйста!!! За три дня в торговом центре побывало 11875 покупателей.В четверг покупателей было втрое меньше ,чем в субботу,а в пятницу их было 3875.Сколько покупателей посетило магазин в каждый из этих трёх дней?

Математика

Помогите пожалуйста!!! За три дня в торговом центре побывало 11875 покупателей.В четверг покупателей было втрое меньше ,чем в субботу,а в пятницу их было 3875.Сколько покупателей посетило магазин в каждый из этих трёх дней?

Автор: Гость