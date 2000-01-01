Помогите пожалуйста!!! За три дня в торговом центре побывало 11875 покупателей.В четверг покупателей было втрое меньше ,чем в субботу,а в пятницу их было 3875.Сколько покупателей посетило магазин в каждый из этих трёх дней?
Математика
Помогите пожалуйста!!! За три дня в торговом центре побывало 11875 покупателей.В четверг покупателей было втрое меньше ,чем в субботу,а в пятницу их было 3875.Сколько покупателей посетило магазин в каждый из этих трёх дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четверг- 2000 , а в субботу - 6000 .
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