Помогите пожалуйста!!!!! Задача надо написать не просто а римсками цифрами что 1 день 2 и 3. На элеватор доставили в первый день 8976 ц пшеницы, во второй день - на 1350 ц больше, чем в первый, а в третий день - на 768 ц меньш...

Математика

Помогите пожалуйста!!!!! Задача надо написать не просто а римсками цифрами что 1 день 2 и 3. На элеватор доставили в первый день 8976 ц пшеницы, во второй день - на 1350 ц больше, чем в первый, а в третий день - на 768 ц меньше, чем во второй . Сколько центнеров пшеницы доставили на элеватор в третий день? Спасибо

Автор: Гость