Фонетический разбор слова чтоб

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Чтобы - слово из 2-х слогов, первый ударный ч [ш ]- согласный, глухой, тв.непарный т [т] - согласный, глухой, твердый о [о] - гласный, ударный б [б] - согласный, звонкий, твердый ы [ы] - гласный, безударный 5 букв, 5 звуков