К некоторому двузначному чисоу слева и справа приписала по единице. Получилось число в 23 раза больше первоначального. Найдите это число

Гость: Гость:

Примем число за х, тогда приписав слева и справа по единице получим четырехзначное число, т.е. х*10+1+1000=10х+1001 что в 23 раза больше первоначального, т.е. (10х+1001)/х=23. Решим данное уравнение:10х+1001=23х1001=23х-10х1001=13хх=77Ответ: первоначальное число равно 77.