Помогите пожалуйста задание сделать и перевести

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Помогите пожалуйста задание сделать и перевести
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я обычно стараюсь не проходить под лестницами, так как это считается плохой приметой 2. Я счастлив(а) учится в этой школе 3. Не стоит волноваться из за вещей, которые уже нельзя изменить 4. Нет никакой причины пытаться выглядеть как модели в журналах 5. Я трачу много времени тусуясь с друзьями 6. Я не помогаю с работой по дому 7. Терпеть не могу ждать людей 8. Я бы лучше был(а) бедным(ой) и счастливым(ой), чем богатым(ой) и несчастным(ой) 9. Я люблю ходить босиком по песку 10. Я очень хочу быть успешным(ой) в моей карьере
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