Помогите пожалуйста Замените звёздочки цифрами так, что бы получилось верное рав??нство: ****+****=*9997

Математика

Помогите пожалуйста Замените звёздочки цифрами так, что бы получилось верное рав??нство: ****+****=*9997

Автор: Гость