Помогите пожалуйста Замените звёздочки цифрами так, что бы получилось верное рав??нство: ****+****=*9997
Математика
Помогите пожалуйста Замените звёздочки цифрами так, что бы получилось верное рав??нство: ****+****=*9997
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
****+****=*9997 значит 9999+9998=19997
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