Помогите пожалуйста! Заполните таблицу...

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География
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Ответ(ы) на вопрос:
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Кварц. Блеск: стеклянный, в сплошных массах жирный. Цвет: серый, молочно-белый, бесцветный, желтый, коричневый, черный. Цвет черты: белая. Твердость: 7 Магнитность: нет
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