Помогите пожалуйста заранее спасибо фото внутри

Геометрия
Помогите пожалуйста заранее спасибо фото внутри
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через косинус А (sin 30°= 1/2) BC = 1/2×15 = 7.5
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