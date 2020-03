Помогите пожалуйста! Завтра контрольная(

Гость: Гость:

I 1) for (Present Perfect). За доктором уже послали. 2) on (Past Simple). На его приезде настояли. 3) for (Future Simple) Завтра их будут ждать очень долго. II 1) My room is being already done/cleaned (убирают). My room has been already done/cleaned (убрали). 2) Mercedes automobiles are made in Germany. 3) The letters will be sent on the following day.