Помогите пожалуйста, желательно с решением
Геометрия
Помогите пожалуйста, желательно с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АВ=2х, тогда АМ=МВ=х, пусть ВС=2у, тогда ВК=КС=у. Если МК - средняя линия, то МК||АС, тогда треугольники АВС и ВМК подобны. А площади подобных треугольников относятся как квадрат коэффициента подобия, то есть как 12 в квадрате, то есть как 14, то есть кв. см Ответ: 40 кв. см
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