Помогите пожалуйсто сколько будет (19848×19387571994÷72974)×(71947492÷77499÷1874)=? Пожалуйсто ! Зар??ние спасибо !

Математика

Помогите пожалуйсто сколько будет (19848×19387571994÷72974)×(71947492÷77499÷1874)=? Пожалуйсто ! Зар??ние спасибо !

Автор: Гость