Найдите длину дуги, равную 0,8 длины окружности, радиус, которой 5,5 см (P округлите до сотых).

Математика
Найдите длину дуги, равную 0,8 длины окружности, радиус, которой 5,5 см (P округлите до сотых).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
C`=0,8С=0,8*2пR=0,8*2*3,14*5,5= 27, 63 (см)
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