Земельный участок прямоугольной формы имеет длину 140 м и ширину 80 м . 3/8 площади архитекторы решили отдать под детские площадки , а на остальной площади построить дома , школу , магазин . На сколько м2 больше отведено под по...

Математика

Земельный участок прямоугольной формы имеет длину 140 м и ширину 80 м . 3/8 площади архитекторы решили отдать под детские площадки , а на остальной площади построить дома , школу , магазин . На сколько м2 больше отведено под постройки , чем под детские площадки ?

Автор: Гость