Земельный участок прямоугольной формы имеет длину 140 м и ширину 80 м . 3/8 площади архитекторы решили отдать под детские площадки , а на остальной площади построить дома , школу , магазин . На сколько м2 больше отведено под по...
Математика
Земельный участок прямоугольной формы имеет длину 140 м и ширину 80 м . 3/8 площади архитекторы решили отдать под детские площадки , а на остальной площади построить дома , школу , магазин . На сколько м2 больше отведено под постройки , чем под детские площадки ?
Ответ(ы):
Гость:
140х80=11200м2- площадь всего участка 11200/8=1400м2 площадь 1/8 участка 1400х3=4200м2 площадь детского участка 11200-4200=7000м2 площадь участка под постройки
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Математика