Помогите плиз им слишком короткое

Математика
Помогите плиз им слишком короткое
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3) ответ 9целых 1/4 нужно привести все к общему знаменателю! 4) ответ 4 целых 1/5  подойди к учителю она все объяснит!!!!
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