Написать уравнение диссоциации следующего электролита Pb(NO3)2
Химия
Написать уравнение диссоциации следующего электролита Pb(NO3)2
Ответ(ы):
Гость:
Pb(NO3)2 = Pb(2+) + 2NO3(-) не забываем, что электролитическая диссоциация - это процесс обратимый
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