Девочка купила 2 заколки. и 4 ленточки по одинаковой. цене.За заколи она замплатила 8000 руб. Сколько руб- лей заплатила девочка за ленточки. Реши задачу и пример

Математика

Девочка купила 2 заколки. и 4 ленточки по одинаковой. цене.За заколи она замплатила 8000 руб. Сколько руб- лей заплатила девочка за ленточки. Реши задачу и пример

Автор: Гость