Девочка купила 2 заколки. и 4 ленточки по одинаковой. цене.За заколи она замплатила 8000 руб. Сколько руб- лей заплатила девочка за ленточки. Реши задачу и пример

Математика
Девочка купила 2 заколки. и 4 ленточки по одинаковой. цене.За заколи она замплатила 8000 руб. Сколько руб- лей заплатила девочка за ленточки. Реши задачу и пример
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8000:2=4000(стоит одна заколка) 4000*4=16000(стоят 4 ленточки)
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