Помогите, пожалуйста... выдели приставку в слове "расположились"

Русский язык
Помогите, пожалуйста... выдели приставку в слове "расположились"
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Гость:
2 приставки рас и по
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