Log512 по основанию 6 _________________________ log8 по основанию 6 Лог 4 по основанию 3 поделить на лог4 по основанию81
Алгебра
Log512 по основанию 6 _________________________ log8 по основанию 6 Лог 4 по основанию 3 поделить на лог4 по основанию81
Ответ(ы):
Гость:
1)log(6) 8^3÷log(6) 8=3log(6) 8÷log(6) 8=3 2)log(3) 4÷1/4log(3) 4= 1÷1/4=4
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