Log512 по основанию 6 _________________________ log8 по основанию 6 Лог 4 по основанию 3 поделить на лог4 по основанию81

Алгебра

Log512 по основанию 6 _________________________ log8 по основанию 6 Лог 4 по основанию 3 поделить на лог4 по основанию81

Автор: Гость