«прочитай текст.в хмельницкого.РЫБЫ НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ.НО ОДНА БУКВА -БУКВА О -ПОРОЙ ВСЕ ТАКИ СРЫВАЕТСЯ С ИХ ГУБ..» правильно ли рыбка выбрала себе слова?если затрудняешься то проверь по словарю.мороз однажды восток карандаш горо...

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«прочитай текст.в хмельницкого.РЫБЫ НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ.НО ОДНА БУКВА -БУКВА О -ПОРОЙ ВСЕ ТАКИ СРЫВАЕТСЯ С ИХ ГУБ..» правильно ли рыбка выбрала себе слова?если затрудняешься то проверь по словарю.мороз однажды восток карандаш горох вокруг посуда яблоко задача сорока дорога вокруг.запиши слова с буквой о в алфавитном порядке. расставь ударение сколько в этих словах букв Ои звуков О.подчеркни слова оканчивающиеся на букву парного звонкого согласного. сравни букву и звук.

Автор: Гость