Из пункта А в пункт Б расстояние между которыми 72 км, одновременно выехали два авт??мобиля. так как скорость первого авто на 4 км/ч больше второго, то первый приехал на на 15 мин раньше, найдете скорость каждого авто.

Алгебра

Из пункта А в пункт Б расстояние между которыми 72 км, одновременно выехали два авт??мобиля. так как скорость первого авто на 4 км/ч больше второго, то первый приехал на на 15 мин раньше, найдете скорость каждого авто.

Автор: Гость