Из пункта А в пункт Б расстояние между которыми 72 км, одновременно выехали два авт??мобиля. так как скорость первого авто на 4 км/ч больше второго, то первый приехал на на 15 мин раньше, найдете скорость каждого авто.

Алгебра
Из пункта А в пункт Б расстояние между которыми 72 км, одновременно выехали два авт??мобиля. так как скорость первого авто на 4 км/ч больше второго, то первый приехал на на 15 мин раньше, найдете скорость каждого авто.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надо уравнение решить (х-4)/(у+15)=72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
«прочитай текст.в хмельницкого.РЫБЫ НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ.НО ОДНА БУКВА -БУКВА О -ПОРОЙ ВСЕ ТАКИ СРЫВАЕТСЯ С ИХ ГУБ..» правильно ли рыбка выбрала себе с...
Ответить
Химия
Написать уравнение диссоциации следующего электролита Pb(NO3)2
Ответить
Русский язык
Помогите, пожалуйста... выдели приставку в слове "расположились"
Ответить
Алгебра
Log512 по основанию 6 _________________________ log8 по основанию 6 Лог 4 по основанию 3 поделить на лог4 по основанию81
Ответить
Другие предметы
Разбор слова листиками Это не задание просто, для интереса
Ответить