Из пункта А в пункт Б расстояние между которыми 72 км, одновременно выехали два авт??мобиля. так как скорость первого авто на 4 км/ч больше второго, то первый приехал на на 15 мин раньше, найдете скорость каждого авто.
Алгебра
Из пункта А в пункт Б расстояние между которыми 72 км, одновременно выехали два авт??мобиля. так как скорость первого авто на 4 км/ч больше второго, то первый приехал на на 15 мин раньше, найдете скорость каждого авто.
Ответ(ы):
Гость:
Надо уравнение решить (х-4)/(у+15)=72
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