Напишите письмо взрослому и выразите в нем благодарность
Русский язык
Напишите письмо взрослому и выразите в нем благодарность
Ответ(ы):
Гость:
Дорогой друг, я блогодарен тебе за то что ты у меня есть. Когда я тебя вижу у меня на лице улыбка, потому что ты мне очень дорог,и я горжусь тобой. Мне приятно вспоминать то что мы вместе переджили. Хоть у нас и были соры, но преодолевали преграду и мирились. Так как мы знали что это настоящая дружба. Я блогадарен тебе за то что ты помогаешь в трудную минуту, что ты заботишься обо мне и не когда не бросаешь. Я блогодарен тебе за то что дружба у нас искренняя..Когда мне грустно я вспоминаю тебя, и мне сразу становиться хорошо.Я блогадарен тебе за то что ты есть и будешь, мой единственный и неповторимый друг!
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