Помогите! Разность между двумя числами равна 8, а сумма этих чисел равна 14. Найти ??роизведение удовенного второга числа и половины первого числа

Математика

Помогите! Разность между двумя числами равна 8, а сумма этих чисел равна 14. Найти ??роизведение удовенного второга числа и половины первого числа

Автор: Гость