Помогите! Разность между двумя числами равна 8, а сумма этих чисел равна 14. Найти ??роизведение удовенного второга числа и половины первого числа

Математика
Помогите! Разность между двумя числами равна 8, а сумма этих чисел равна 14. Найти ??роизведение удовенного второга числа и половины первого числа
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Ответ(ы):
Гость:
Числа 11 и 33*2=611/2=5,56*5,5=33

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