Помогите пожалуста 15(а+1)3 с/10(а+1)3 с2
Алгебра
Помогите пожалуста 15(а+1)3 с/10(а+1)3 с2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сокращаем на 5(a +1)3c =3 / 2c
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