Помогите пожалуста номер 6
Математика
Помогите пожалуста номер 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так перемена!Я вошел в кабинет, где учится 3 класс. Учителя не было. Ребята озорничали. Саша и Вика дурачились с телефонами. Маша и Даша ловили Бориса и хотели с ним баловаться. Миша проказничал . Он подложил на стул Лизе кнопку. Ира и Таня шалили тоже, но спокойно. Они листали тетрадь Лены по русскому языку.Но вот вошел учитель. Через минуту воцарилась тишина.
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