Помогите пожалуста решить 6,7, задачу
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Помогите пожалуста решить 6,7, задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А дай фотографию или что то? Где эти номера?
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