Помогите пожалусто !! решить уравнения 23

Гость: Гость:

(2x^2+x-1)/ (2x-1) =2 ОДЗ: 2x-1 не равно 0 => x не равен 1/2 2x^2+x-1= 2(2x-1) 2x^2+x-1=4x-2 2x^2+x-1-4x+2=0 2x^2-3x+1=0 D=(-3)^2-4*2*1=1 x1=(3-1)/4=1/2 - посторонний корень,т.к. он не входит в ОДЗ x2=(3+1)/4=1 Ответ: x=1