Помогите пожалуцста с 3 и 4

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Помогите пожалуцста с 3 и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А3. 2) в тетрадИ,на лошадИ,на сиренИ ( у всех буква И в окончании,так как это сущ.3 склонения в Предложном падеже) А4. 1) на насыпИ,у насыпИ,по насыпИ.(у всех буква И в окончании,так как насыпь-сущ.3 склонения стоит в П.п.,в Р.п , в Д.п.)
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