Помогите пожалуцста с 3 и 4

Гость: Гость:

А3. 2) в тетрадИ,на лошадИ,на сиренИ ( у всех буква И в окончании,так как это сущ.3 склонения в Предложном падеже) А4. 1) на насыпИ,у насыпИ,по насыпИ.(у всех буква И в окончании,так как насыпь-сущ.3 склонения стоит в П.п.,в Р.п , в Д.п.)