Как найти глагол? Что бы было без ошибок

Английский язык
Как найти глагол? Что бы было без ошибок
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Гдагол отвечает на вопросы что делать? что сделать?
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