ПОМОГИТЕ ПЛЗ) ПОДАРЮ 15 Б

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Информатика
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.а)Лото б)яма в)голова г)корзина д)ворона 2.а)ручка б)пастила в)сарафан г)самолёт д)караван е)картина
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