Площадь первого земельного участка 2538 квадратных метров что на 315 квадратных метров меньше чем площадь второго участка и в 3 раза больше чем площадь 3 Чему равна площадь всех трех участков
Математика
Площадь первого земельного участка 2538 квадратных метров что на 315 квадратных метров меньше чем площадь второго участка и в 3 раза больше чем площадь 3 Чему равна площадь всех трех участков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2538+315=2853 кв м площадь 2 участка 2538:3=846кв м 3 участок 2538+2853+846=6237кв м площадь 3х участков
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