Площадь первого земельного участка 2538 квадратных метров что на 315 квадратных метров меньше чем площадь второго участка и в 3 раза больше чем площадь 3 Чему равна площадь всех трех участков

Математика

Площадь первого земельного участка 2538 квадратных метров что на 315 квадратных метров меньше чем площадь второго участка и в 3 раза больше чем площадь 3 Чему равна площадь всех трех участков

Автор: Гость